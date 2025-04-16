الخارجية تنشر صورة تشرح كيفية تصديق المعاملات

عيسى الخوري جال في معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة

عيسى الخوري جال في معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة

مياه الجنوب: تركيب عدادات آلية في محطات الضخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية