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عيسى الخوري جال في معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة
أخبار لبنان
2025-04-16 | 07:25
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عيسى الخوري جال في معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة
تفقّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري معهد البحوث الصناعيّة، حيث كان المدير العام للمعهد الدكتور بسّام الفرنّ في استقباله، بحضور مديري الإدارات والمراكز التخصصية ورؤساء الأقسام وحضر المديرة العامة لوزارة الصناعة بالإنابة المهندسة شانتال عقل.
وأشار الوزير الى أهمية تطوير البنى التحتية للجودة في لبنان وتطبيق المعايير الدولية، باعتبارها ركيزة أساسيّة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة القدرة التنافسيّة للصناعة الوطنية.
كما أبدى استعداده التام لدعم المعهد وتقديم المساعدة اللازمة، سائلًا عن التحدّيات والعقبات، بهدف العمل على معالجتها.
من جهته، أكد الفرنّ متانة العلاقة الاستراتيجيّة بين الوزارة والمعهد واستمراريّتها، وذلك بهدف مواصلة المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحديث القطاع الصناعي.
وقدّم شرحاً عن تاريخ المعهد ومراحل تطوّره.
واستُهِلّت الزيارة بعقد اجتماع موسّع في قاعة المؤتمرات، لتعريف الوزير على مديري الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام ومهامهم، والاطّلاع على هيكليّة المعهد.
ثمّ عُرِض فيلم وثائقي تضمّن أبرز المحطات والإنجازات العلميّة والبحثيّة التي شهدها المعهد.
بعد ذلك، قدّم كلّ من المدير العام المساعد سليم كفوري، ومدير الملفّات الجمركيّة والمراقبة والمطابقة المهندس أنطوان فيصل، ومدير المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي (ELCIM) ومركز الابتكار والتكنولوجيا (CIT) ناجي أبي زيد شروحات عن تطبيق BRIDGE System، وعن أهداف ELCIM و CIT ومجالات عملهما.
واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية في مختلف أقسام المعهد، شملت عددًا من المختبرات.
وقدّم كل من مدير التطوير والتكنولوجيا الدكتور عماد الحاج شحاده ومدير الأبحاث التطبيقيّة والاختبارات الدكتور جوزيف متّى شروحات حول التجهيزات والتقنيات الحديثة المعتمدة، وطبيعة عملها ودورها في دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك اللبناني.
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