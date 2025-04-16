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اللواء شقير زار عودة واستقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
أخبار لبنان
2025-04-16 | 08:36
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اللواء شقير زار عودة واستقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودوكس المطران الياس عودة في مقر المطرانية في الأشرفية، في زيارة تعارف، كما تم البحث بدور المديرية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.
ثم استقبل اللواء شقير في مكتبه مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR في لبنان إيفو فرايجسن وبحث معه الأوضاع العامة إضافة لملف النازحين السوريين في لبنان.
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