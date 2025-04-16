عبود لشرطة بيروت في قوى الأمن: للتشدد في قمع مخالفات سير الدراجات النارية ومنع سير التوك توك

وجّه محافظ بيروت القاضي مروان عبود كتابًا الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي، طلب فيها التشدّد في قمع مخالفات سير الدراجات النارية ومنع سير التوك توك ضمن محافظة مدينة بيروت.



وجاء في الكتاب :



"بعد تكاثر فوضى سير الدراجات النارية والكهربائية في مختلف شوارع بيروت حيث لا يَحترم سائقوها قانون السير، إشارات السير، ارشادات القوى الأمنية ولا يلتزمون بإجراءات السلامة العامة أكان عبر السير بجهة معاكسة لما هو محدد أو السير على الأرصفة العامة المخصصة للمشاة أو عبر عدم ارتداء الخوذة الواقية، مما يتسبب بحوادث مميته وبعرقلة حركة السير.

كما يطلب اليكم التشدد في قمع مخالفات سير الدراجات النارية واتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى إعادة فرض هيبة القانون بما يضمن حسن تنفيذ قانون السير وإجراءات السلامة العامة.

كما يطلب إليكم منع سير التوك توك ضمن محافظة مدينة بيروت لما يشكله من خطر على السلامة العامة وبالأخص السلامة المرورية".