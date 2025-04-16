8 أيام من المرح والترفيه بالفوروم دو بيروت!

مهرجان Game On من تنظيم In Action Play وبالشراكة مع OMT، بانتظاركن بالفوروم دو بيروت من 19 وحتى 26 نيسان، يوميًا من الساعة 12 الظهر حتى 10 بالليل.



بيمتد المهرجان على مساحة 10,000 متر مربع وبيقدم أكثر من 50 لعبة مشوقة بتناسب الكبار والصغار، ومجموعة متنوعة من المأكولات الشهيّة من تنظيم سوق الأكل، وتجربة تسوق فريدة، بالإضافة إلى عروض موسيقية وبث يومي مباشر عبر شاشة الـLBCI.



لاقونا مع العيلة والأصحاب واستمتعوا بتجربة دفع آمنة وسريعة مع تطبيق OMT Pay. كتير من المفاجآت بانتظاركن!