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وزير الصناعة يبحث تعزيز التبادل التجاري مع ألمانيا وماليزيا
أخبار لبنان
2025-04-16 | 09:39
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وزير الصناعة يبحث تعزيز التبادل التجاري مع ألمانيا وماليزيا
بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد على رأس وفد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، في سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وألمانيا.
وفي سياق متصل، استقبل عيسى الخوري سفير ماليزيا في لبنان، أزري مآت يعقوب، وناقشا احتياجات السوق الماليزي والإمكانات المتاحة لتلبيتها عبر المنتجات اللبنانية.
أخبار لبنان
الصناعة
تعزيز
التبادل
التجاري
ألمانيا
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