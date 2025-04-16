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بيان للمالية حول خفض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب
أخبار لبنان
2025-04-16 | 10:08
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بيان للمالية حول خفض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب
أصدرت وزارة المالية بيانا أعلمت فيه "المكلفين بتخفيض الغرامات على المخالفات المرتكبة قبل صدور القرار التطبيقي عن وزير المالية رقم 336 تاريخ 12/3/2025 المرتبط بتمديد العمل بأحكام المادة 88 من قانون موازنة العام 2024 المتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة بموجب القانون 328/2024".
وجاء في البيان:
"حيث أنه تم تمديد العمل بأحكام المادة 88 من قانون موازنة العام 2024، المتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة، بموجب القانون رقم 328/2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
وحيث صدر عن وزير المالية القرار التطبيقي رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بتخفيض الغرامات على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار،
لذلك، تُعلم وزارة المالية المكلفين بما يلي:
1- أنه يمكنهم الإستفادة من هذه التخفيضات وفقاً للآتي:
- لمرة إستثنائية وأخيرة للتكاليف والتصاريح الصادرة قبل 16/11/2022 بنسبة 85% شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025
- للتصاريح المرسلة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 بنسبة 90% شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/6/2025
- للتصاريح المرسلة خلال الفترة من 16/2/2024 ولغاية 12/3/2025 بنسبة 85 و60 و75% (وفقاً لنوع وتاريخ المخالفة) شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025
- للتكاليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022 بنسبة 90 و85 و60 و75% (وفقًا لنوع وتاريخ المخالفة ومستند التكليف) شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025
- للتصاريح عن إيرادات الأسهم الأجنبية (النموذج ث4/ج) بنسبة 100 و85 و75% (وفقاً لسنة الإيرادات) شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025
2- أنه يمكنهم تسديد الضرائب بواسطة المصارف التجارية وشركة ليبان بوست وأي من الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم،
3- أنه يمكنهم الإطلاع على المبالغ المتوجبة من خلال مراجعة دوائر التحصيل المختصة في بيروت والمحافظات أو عبر الدخول إلى الحساب الضريبي الإلكتروني للمكلفين المسجلين إلكترونياً أو عبر إرسال طلب على البريد الإلكتروني التالي:
للضريبة على القيمة المضافة Re.collectionVAT@finance.gov.lb
لباقي الضرائب CollectionFollow."
أخبار لبنان
للمالية
غرامات
التحقق
والتحصيل
الضرائب
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