عون عاد إلى بيروت مختتما زيارته للدوحة... وأمير قطر أكد حرص بلاده على الوقوف مع لبنان

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بيروت، آتيا من قطر في ختام زيارة قام بها تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.



وبعد المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع أمير قطر، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "حرص بلاده على الوقوف مع لبنان وشعبه ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".



وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات".



وأضاف: "من هذا المنطلق، فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".