عون عاد إلى بيروت مختتما زيارته للدوحة... وأمير قطر أكد حرص بلاده على الوقوف مع لبنان

أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق… pic.twitter.com/CWNvWrrDQT
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 16, 2025
أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق… pic.twitter.com/CWNvWrrDQT