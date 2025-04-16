الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون عاد إلى بيروت مختتما زيارته للدوحة... وأمير قطر أكد حرص بلاده على الوقوف مع لبنان

أخبار لبنان
2025-04-16 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون عاد إلى بيروت مختتما زيارته للدوحة... وأمير قطر أكد حرص بلاده على الوقوف مع لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عون عاد إلى بيروت مختتما زيارته للدوحة... وأمير قطر أكد حرص بلاده على الوقوف مع لبنان

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بيروت، آتيا من قطر في ختام زيارة قام بها تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وبعد المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع أمير قطر، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "حرص بلاده على الوقوف مع لبنان وشعبه ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات".

وأضاف: "من هذا المنطلق، فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".
 

أخبار لبنان

لبنان

جوزاف عون

قطر

تميم بن حمد آل ثاني

LBCI التالي
أسرار الصحف 16-04-2025
محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي يتفقد سير العمل في سرايا جونية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:02

رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون عاد إلى بيروت مختتماً زيارته الرسمية إلى الدوحة فيما أكّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص بلاده على الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-15

الرئيس عون وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر

LBCI
أخبار لبنان
03:10

الرئيس عون يتابع مع حبيب في الدوحة المفاوضات الجارية مع صندوق قطر

LBCI
أخبار دولية
2025-02-19

لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:57

اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
13:34

بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-18

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: قائد الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي يدعو إلى الاستعداد والاحتياط في مختلف الجبهات في إسرائيل

LBCI
حال الطقس
2025-04-11

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

LBCI
آخر الأخبار
04:20

الحوت: نشكر جهود وزير الداخلية من أجل ترسيخ مفهوم "الاعلانات العشوائية" على طريق المطار والجسور والانفاق التي لا يجب أن تحمل اعلانات سياسية وانّما تجارية فقط

LBCI
أخبار لبنان
01:08

أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:57

اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

التوسع العسكري الاسرائيلي في الجنوب: ضمان تنفيذ إستراتيجية أمنية تثبت تغيير ميزان القوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الرئيس عون في الدوحة: دعم قطري ثابت... والجيش أول الأولويات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:25

لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

LBCI
خبر عاجل
13:34

بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك

LBCI
خبر عاجل
12:34

الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:18

الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج

LBCI
خبر عاجل
11:19

بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه

LBCI
أخبار لبنان
01:08

أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

LBCI
حال الطقس
01:26

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
خبر عاجل
13:19

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More