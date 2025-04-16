نواف سلام ترأس اجتماعا وعقد سلسلة لقاءات في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ترافقها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.وخلال اللقاء، تم البحث في تتفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرار ١٧٠١ والدعم الذي تقدمه وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في لبنان.واستقبل سلام سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وخلال اللقاء، تم البحث في المستجدات في لبنان والمنطقة.وكان سلام ترأس اجتماعا ضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتم البحث في الخطوط العريضة للمواضيع التي سيبحثها الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع التي سيعقدها صندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.