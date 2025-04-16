توقيف 3 أشخاص من حركة حماس للاشتباه بهم في إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل

أوقفت السلطات اللبنانية 3 أشخاص من حركة حماس للاشتباه بتورطهم بإطلاق صواريخ في الأسابيع الأخيرة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، على ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر الأمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "مخابرات الجيش اللبناني أوقفت 3 أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، اثنان منهم فلسطينيان، والثالث لبناني، للاشتباه بهم في عمليات إطلاق الصواريخ على اسرائيل".



وأوضح المصدر أن عمليات التوقيف حصلت "بين يومي الثلاثاء والأربعاء في بيروت وفي جنوب لبنان".