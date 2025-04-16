اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

أقرت اللجان النيابية المشتركة تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وذلك بعد إدخال تعديلات بسيطة، على ما ورد من قِبَلِ الحكومة.



كذلك، أقرت اللجان المشتركة المادة المتعلقة بحق الوصول إلى حسابات الأشخاص، بالأسماء، ومع مفعولٍ رجعي لعشرِ سنوات.