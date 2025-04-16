الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
أخبار لبنان
2025-04-16 | 15:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
0
min
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
أقرت اللجان النيابية المشتركة تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وذلك بعد إدخال تعديلات بسيطة، على ما ورد من قِبَلِ الحكومة.
كذلك، أقرت اللجان المشتركة المادة المتعلقة بحق الوصول إلى حسابات الأشخاص، بالأسماء، ومع مفعولٍ رجعي لعشرِ سنوات.
أخبار لبنان
اللجان المشتركة
السرية المصرفية
النقد والتسليف
التالي
السفير السعودي زار الراعي... وأكد وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان
وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع "الفاو" و"CABI" لتطوير القطاع الزراعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:45
اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة
خبر عاجل
13:45
اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة
0
آخر الأخبار
09:29
استئناف اجتماع اللجان المشتركة لاستكمال البحث في تعديلات قانون السرية المصرفية
آخر الأخبار
09:29
استئناف اجتماع اللجان المشتركة لاستكمال البحث في تعديلات قانون السرية المصرفية
0
آخر الأخبار
11:44
اللجان المشتركة اقرت المادة الاولى من مشروع قانون تعديل سرية المصارف كما وردت من الحكومة
آخر الأخبار
11:44
اللجان المشتركة اقرت المادة الاولى من مشروع قانون تعديل سرية المصارف كما وردت من الحكومة
0
أخبار لبنان
13:22
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
أخبار لبنان
13:22
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:19
التحرك السعودي هو الأبرز ويعمل على خطين... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:19
التحرك السعودي هو الأبرز ويعمل على خطين... (الأنباء الكويتية)
0
صحف اليوم
00:14
بيروت تتحرك سياسيًا وأمنيًا بعد الكلام عن تدريب أفراد خلية أردنية في لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:14
بيروت تتحرك سياسيًا وأمنيًا بعد الكلام عن تدريب أفراد خلية أردنية في لبنان (الأنباء الكويتية)
0
أخبار دولية
00:06
لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)
أخبار دولية
00:06
لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)
0
صحف اليوم
00:01
إتصالات للواء شقير مع الجانب العراقي موضحًا موقف عون (الأخبار)
صحف اليوم
00:01
إتصالات للواء شقير مع الجانب العراقي موضحًا موقف عون (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-19
فون دير لاين: اعتقال السلطات التركية لرئيس بلدية إسطنبول أمر مقلق
أخبار دولية
2025-03-19
فون دير لاين: اعتقال السلطات التركية لرئيس بلدية إسطنبول أمر مقلق
0
أخبار لبنان
06:37
وزير الداخلية وقّع قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
أخبار لبنان
06:37
وزير الداخلية وقّع قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
0
أخبار لبنان
2025-04-08
وزيرة التربية حددت عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح المجيد
أخبار لبنان
2025-04-08
وزيرة التربية حددت عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح المجيد
0
خبر عاجل
2025-03-24
وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات
خبر عاجل
2025-03-24
وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
0
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
أخبار لبنان
13:22
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
أخبار لبنان
13:22
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
التوسع العسكري الاسرائيلي في الجنوب: ضمان تنفيذ إستراتيجية أمنية تثبت تغيير ميزان القوى
تقارير نشرة الاخبار
13:12
التوسع العسكري الاسرائيلي في الجنوب: ضمان تنفيذ إستراتيجية أمنية تثبت تغيير ميزان القوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:25
لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر
فنّ
05:25
لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر
2
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
3
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
11:19
بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه
خبر عاجل
11:19
بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه
5
أخبار لبنان
01:08
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
أخبار لبنان
01:08
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
6
حال الطقس
01:26
درجات الحرارة الى ارتفاع...
حال الطقس
01:26
درجات الحرارة الى ارتفاع...
7
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
8
أمن وقضاء
02:23
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
أمن وقضاء
02:23
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More