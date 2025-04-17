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وزارة الزراعة: إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية
أخبار لبنان
2025-04-17 | 01:09
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وزارة الزراعة: إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية
نشرت وزارة الزراعة، في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، وسعيًا منها إلى حماية الإنتاج الزراعي وضمان سلامة الغذاء، وحرصًا على صحة المزارعين والمستهلكين، النشرة التوجيهية التي تتضمن أفضل الممارسات لشراء وتداول وتخزين ورش المبيدات الزراعية، بهدف الوقاية من الغش، وتجنب الاستخدام الخاطىء، والتقليل من المخاطر الصحية والبيئية.
أولا: عند شراء المبيدات الزراعية
•
اشترِ من محل مرخّص:
تأكد من أن محل بيع المبيدات الزراعية مرخّص من وزارة الزراعة، ويُفترض أن يكون الترخيص مُعلّقًا في مكان ظاهر داخل المحل.
•
استشر المهندس الزراعي:
لا تشترِ أي مبيد دون استشارة المهندس الزراعي الموجود في المحل، ويفضّل أن يقوم بزيارة ميدانية للحقل. وفي حال تعذّر ذلك، زوّده بصور دقيقة أو عيّنات واضحة مع شرح دقيق للأعراض الظاهرة على المحصول.
•
احصل على وصفة خطية وفاتورة:
تأكد من الحصول على وصفة خطية تتضمن اسم المبيد أو المادة الفعالة، نوع الآفة، وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى فاتورة الشراء. هذا يحميك من الوقوع في الخطأ أو الغش المتعمّد أو غير المتعمّد.
ثانيًا: الاستخدام السليم للمبيدات
•
اقرأ الملصق بعناية:
تأكد من أن الملصق يحتوي على اسم الآفة المستهدفة والمحصول المعني، وإلا فإن المبيد غير مرخّص لهذا الاستخدام.
•
لا تخلط المبيدات دون استشارة:
خلط مبيدات غير متوافقة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على المحصول، مثل تلف الثمار أو حروق الأوراق، ما ينعكس سلبًا على القيمة الاقتصادية للمحصول.
•
احرص على التخزين السليم:
خزّن المبيدات في عبواتها الأصلية، بعيدًا عن متناول الأطفال، وضمن خزائن مغلقة ومخصّصة لهذا الغرض.
•
استخدم المبيدات فقط عند الضرورة القصوى:
فقد يتم لاحقًا حظر بعض المبيدات بسبب اكتشاف أضرار صحية أو بيئية لم تكن معروفة مسبقًا.
ثالثًا: إجراءات السلامة خلال الرش
•
لا ترش في الأجواء العاصفة، أو أثناء ارتفاع درجات الحرارة، أو في حال احتمال تساقط الأمطار خلال 48 ساعة.
•
لا تترك محلول المبيد في خزان الرش لساعات طويلة، فقد يفسد ويفقد فعاليته.
•
نظّف معدات الرش جيدًا قبل كل استعمال، وتأكد من معايرتها بدقة لتفادي رش كميات غير محسوبة.
•
لا تملأ الخزان حتى حافته، لتجنّب تسرّب المحلول أو رشه على الجسم.
وفي حال التعرّض لمحلول المبيد:
يجب غسل الجسم فورًا بكميات كبيرة من الماء، وتكرار الغسل مرات عدة، والاستحمام فور الانتهاء من عملية الرش. كما يُنصح بالتخلّص من الملابس الواقية غير القابلة لإعادة الاستخدام، وتنظيف المعدات جيدًا.
رابعًا: بعد الرش
•
اغسل العبوات الفارغة ثلاث مرات بالماء، ثم مزقها أو ثقبها لضمان عدم إعادة استخدامها، وتخلص منها بطريقة آمنة بعيدًا عن مصادر المياه والتربة الزراعية.
•
لا تستخدم المحلول المتبقي في خزان الرش على محاصيل غير مستهدفة، بل تخلص منه في مكان آمن بعيد عن مجاري المياه.
•
التزم بفترة التحريم (PHI) المحددة على ملصق المبيد قبل جني المحصول، لضمان أن تكون بقايا المبيد ضمن الحدود المسموحة لصحة الإنسان وسلامة الغذاء.
خامسًا: أخطار المبيدات غير النظامية
إن استخدام مبيدات مهربة، ممنوعة أو مغشوشة -حتى وإن كانت أقل كلفة- يعرضك إلى:
•
مخاطر صحية جسيمة لك ولعائلتك.
•
تلوث غذائي قد يطال الجميع من خلال استهلاك هذه المحاصيل.
•
أضرار بالغة لسمعة الزراعة اللبنانية محليًا ودوليًا.
سادسًا: نصائح فنية إضافية
•
لا تقدم على الرش إلا بعد تجاوز الأضرار المحتملة من الآفة كلفة المبيد ومعالجته، وهو ما يعرف بـ"العتبة الاقتصادية".
•
تابع حالة المحصول، واستعن بالإرشاد الزراعي عند الحاجة أو الشك.
وتعمل وزارة الزراعة من خلال فرقها ومصالحها الإقليمية على مراقبة محال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، داعيةً جميع المواطنين والمزارعين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شك بوجود مبيدات مهربة أو مغشوشة، عبر الاتصال بأقرب مركز زراعي أو مصلحة زراعية إقليمية.
أخبار لبنان
الزراعة:
إرشادات
ضرورية
وتداول
واستخدام
المبيدات
الزراعية
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