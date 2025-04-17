سلامة في اليوم العالمي للتراث: تسعدني رؤية شباب لبنان وقد استعاد ولعًا بتراث بلاده

كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على منصة "إكس": "حفر الماضي حروفًا وبصمات في كل بقعة من ربوع لبنان. وتسعدني، ونحن نشارك في اليوم العالمي للتراث، رؤية شباب لبنان وقد استعاد ولعًا بتراث بلاده يشي بوعي لأهمية المحافظه على ما راكمته القرون من معالم شيدتها حضارات عظيمة كانت بلادنا في صلبها. وهو يشي أيضًا بحب وطن لم ينفك التاريخ يصقله".