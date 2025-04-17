الرئيس عون قدم مراجعتين لتحسين تطبيق قوانين الإيجارات والتعليم

قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكمًا رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكمًا رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025.



وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.