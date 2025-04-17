وزارة الإتصالات أعلنت فتح باب الترشح لملء مركز رئيس هيئة "أوجيرو"

اعلنت وزارة الاتصالات في بيان فتح باب الترشح لملء مركز رئيس هيئة "أوجيرو"/المدير العام، ودعت من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر منصة OMSAR.التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط التالي: