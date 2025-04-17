صدور المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/4/2025 المرسوم رقم 189 الرامي إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، ويتضمن تسع مواد تم فيها تحديد التعويضات للعاملين في وزارة التربية من أساتذة ومعلمين ومديرين ومتعاقدين ومستخدمين وغيرهم، والتي أصبحت نافذة إبتداءً من الأول من شباط 2025 للملاك وسائر العاملين في الوزارة.



أما بالنسبة الى المتعاقدين بالساعة، فإن التعويضات المذكورة أصبحت نافذة من 1/10/2024، يضاف إليها تعويض بالقيمة نفسها اعتبارًا من الأول من شباط 2025.



وكانت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أعطت توجيهاتها وتم إعداد القرار التنفيذي لمضمون المرسوم، ويحدد شروط استفادة العاملين في وزارة التربية من احكام المرسوم 189.