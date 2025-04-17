رسامني شارك في أعمال مؤتمر" التيسير" في الدوحة وبحث مع نظيره القطري في سبل التعاون

شارك وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في أعمال مؤتمر التيسير 2025 (FALC 2025) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو - ICAO)، والذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة في ١٤ نيسان الحالي، بمشاركة ممثلين عن 190 دولة.



وقد ضم الوفد اللبناني كلًا من المدير العام للطيران المدني أمين جابر، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كمال ناصرالدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران المهندس عمر قدوحة، والمستشار القانوني للوزير هادي موسى.



وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير رسامني اجتماعًا ثنائيًا مع وزير المواصلات في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، تم خلاله التباحث في سبل التعاون الممكنة بين الوزارتين، لا سيما في مجال النقل البري المشترك، إلى جانب عرض أبرز احتياجات مطار رفيق الحريري الدولي وسبل الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا المجال.