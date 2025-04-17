بري يدعو إلى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة 11 من قبل ظهر نهار الثلاثاء المقبل في 22 نيسان 2025.