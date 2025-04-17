المكتب الإعلامي للرئيس سلام: يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت والمناطق كافة

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام تأكيد التمسك بالحفاظ على حيادية السلطة التنفيذية في استحقاق الانتخابات البلدية، مشيرا الى أن هدف الحكومة يتركز على تأمين نزاهة العملية الانتخابية.



وشدد المكتب في بيان، على أن الرئيس سلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في بيروت وفي المناطق كافة.