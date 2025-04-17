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جولة دبلوماسية للكتائب في متحف الاستقلال لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق المقاومة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-04-17 | 06:34
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جولة دبلوماسية للكتائب في متحف الاستقلال لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق المقاومة اللبنانية
نظم جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب، بالشراكة مع إدارة متحف الاستقلال، زيارة للمتحف دعي إليها دبلوماسيون من مختلف السفارات الأجنبية في لبنان، وممثلون عن هيئات أجنبية، لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق المقاومة اللبنانية في 13 نيسان 75، وشارك فيها أعضاء المكتب السياسي الكتائبي، الدكتورة زينة حبيقة، جورج جمهوري وغسان أبو جوده ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وأعضاء الجهاز.
وقام المشاركون في الزيارة بجولة على أقسام المتحف، جرى في خلالها شرح تاريخ لبنان وحزب الكتائب، كما كانت لمحة عن الحرب اللبنانية والمراحل التي مرت فيها، ونضال حزب الكتائب في تلك المرحلة، ويعدها النضال السياسي منذ الحرب وصولا إلى الحقبة الحالية.
وفي ختام الجولة، كانت كلمة لرئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله، تحدث فيها عن أهمية معرفة التاريخ الذي منه نستخلص العبر للمستقبل، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر للمصالحة والمصارحة، الذي يمثل حجر الزاوية لبناء لبنان جديد ونظام يستطيع الجميع أن يعيشوا في ظله بكرامة ومساواة.
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