البستاني يترك لأصدقائه ومحبّيه حريّة الخيار في الانتخابات البلدية في دير القمر

أكد النائب فريد البستاني أن الانتخابات البلدية في بلدة دير القمر تندرج ضمن المنافسة بين لوائح عائلية، وأن هدفها الأساسي خدمة البلدة وتعزيز مسيرتها الإنمائية.



ولفت البستاني الى انه يترك الخيار لأصدقائه ومحبّيه بالتصويت للائحة او المرشحين المفضلين لديهم، متمنياً التوفيق والنجاح لمن يتم انتخابهم، لما فيه مصلحة دير القمر وأهلها.



كما أعرب عن استعداده الكامل للتعاون والعمل المشترك مع المجلس البلدي المنتخب بما يخدم تطلعات أبناء البلدة.



وقال: "ان الخير لدير القمر مرشحنا الوحيد".