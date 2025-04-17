نواب التغيير: لضرورة اقرار قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب

بعد اقرار قانون تعديل السرية المصرفية في اللجان المشتركة أمس، شدّد نواب التغيير على ضرورة اقراره في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب التي ستُعقد الثلاثاء المقبل.



واعتبر نواب التغيير ان القانون خطوة اساسية لاستعادة الثقة في لبنان واقتصاده.

وأكدوا مواصلة الضغط لتنفيذه، ومواكبة تطبيقه، وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة.

وشدد النواب على ألا قيامة للبنان من دون عدالة، وعلى ألا عدالة من دون حقيقة، وألا حقيقة من دون رفع السرية وكشف الفساد.