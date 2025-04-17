السفير السعودي استقبل وزير المهجرين...

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.



واطلع بخاري من الوزير شحادة على استراتيجية وزارة الدولة للتكنولوجيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.