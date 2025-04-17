مخزومي مستقبلًا السفير السعيدي: نقدّر دور سلطنة عمان الساعي إلى استقرار المنطقة

استقبل رئيس حزب "الحوار الوطنيّ" النائب فؤاد مخزومي في دارته، سفير سلطنة عُمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي.



وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تنمية وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.



وشكر مخزومي السفير السعيدي على "وقوف السلطنة الدائم بجانب بلدنا".



وأكّد "أننا نتطلع لتوسيع آفاق التعاون لما فيه خير البلدين وشعبيهما"، مثمنًا "دور سلطنة عمان الساعي إلى استقرار المنطقة".