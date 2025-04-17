بو صعب بحث مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الأردنيّ في ملفات مشتركة

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الأردنيّ مصطفى الخصاونه، يرافقه سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد وأعضاء من لجنة الاخوة الاردنية اللبنانية.



وحضر اللقاء رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة مع مجلس النواب الاردنيّ النائب مروان حماده والنواب نجاة عون صليبا، سجيع عطيه، ياسين ياسين، ينال الصلح، شوقي الدكاش وعدنان طرابلسي.



وبحثوا في ملفات مشتركة بين البلدين وعلى الاخص ملف الكهرباء والترانزيت والزراعة والتعليم كما اتُفق على ضرورة تفعيل وتوطيد العلاقات بين الهيئات المشتركة في مجلسي النواب دعمًا للتعاون بين البلدين وسيحول الى السلطة التنفيذية والوزارات المختصة محضرًا بالاجتماع والتوصيات للمتابعة المرجوة.