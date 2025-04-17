رسالة من بري للسوداني: شكر للعراق لدعم الشعب اللبنانيّ

سلّم النائب قبلان قبلان، رسالة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تضمنت التعبير عن شكره العراقَ لمواقفه ودوره في دعم الشعب اللبنانيّ.



واكد السوداني خلال اللقاء أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وشدّد على الالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل على توحيد الجهود والتنسيق في شأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره.



وأكد السيد قبلان اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع العراق، مثمنًا دوره في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، فضلاً عن دور العراق الحيويّ كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بفي لمنطقة.