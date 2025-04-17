تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية

أكّد الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقيّ، متانة العلاقات اللبنانية–العراقية وعمقها، بعيدًا من أيّ عوامل قد تؤثر فيها.



وشدّدا في اتصال هاتفي، على الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.