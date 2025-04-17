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تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية

أخبار لبنان
2025-04-17 | 11:19
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تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية
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تقديم مراجعة طعن بالقانون المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية

قدّم 12 نائبًا مراجعة طعن بالقانون رقم 1 المتعلق بايجارات الأملاك غير السكنية أمام المجلس الدستوريّ، وفق ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقال إنّهم: هاني قبيسي، قاسم هاشم، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، أحمد رستم، حيدر ناصر،هاكوب ترزيان، فيصل كرامي، شربل مسعد، وليد البعريني، علي خريس، وكميل شمعون.
 

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