بعد اقفال 22 مدخلاً غير رسمي في مخيم البداوي... هذا ما قالته الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال

بعد اغلاق الجيش لأكثر من 22 مدخلاً غير رسمي في مخيم البداوي، أشارت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال الى أن قرار الجيش اللبناني كان متخذا منذ ثلاثة سنوات ونصف وأُبلغت الفصائل الفلسطينية بهذا القرار في حينه من قبل المخابرات، ولا يوجد أي نية عدائية لدى الجيش اللبناني تجاه اهل مخيم البداوي.



ولفتت الفصائل الى ان تنفيذ القرار بدأ بعد تكرار الاشكالات مع الجوار.