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الراعي ترأس رتبة الغسل في بازيليك سيدة لبنان - حاريصا

أخبار لبنان
2025-04-17 | 14:06
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الراعي ترأس رتبة الغسل في بازيليك سيدة لبنان - حاريصا
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الراعي ترأس رتبة الغسل في بازيليك سيدة لبنان - حاريصا

ترأس البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي رتبة الغسل في بازيليك سيدة لبنان – حاريصا.

وقال: "إنّ هذا اليوم يشهد عرض القربان المقدس في جميع الكنائس، إذ كانت العادة زيارة سبع كنائس، إقرارًا بأسرار الكنيسة السبعة: المعمودية، الميرون، الزواج، الإفخارستيا، التوبة، الكهنوت، ومسحة المرضى. ولكل سر نعمته الخاصة، فيما يتمثل المعنى الروحي لهذا التقليد في السهر مع يسوع في ليلة آلامه كما أوصى تلاميذه.

واضاف: "التلاميذ الـ12 يُمثَّلون في هذا الاحتفال من خلال أصحاب المهن المختلفة".

وأشار إلى أنّ "يسوع غسل أرجل تلاميذه متخذًا وجه العبد الذي يغسل أرجل أسياده، وإلى هذه الدرجة من التواضع انحدر ربنا، إذ غسل أرجل يهوذا الذي سيسلمه، وسماه "يا صديقي".

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