تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت إلى الضبيه

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبـة العلاقات العامّة أنّ السير على الطريق البحرية ما بين جسر الكرنتينا والضبيه سيُحوّل على الشكل التالي:



-اعتبارًا من الساعة 7،00 صباحاً ولغاية الساعة 11،00 من جسر الكرنتينا في اتجاه الضبيه.



-اعتبارًا من الساعة 11،00 من الضبيه في اتجاه جسر الكرنتينا



وأوضحت أنّ ذلك في تاريخ 18-4-2025 ولمصادفته يوم عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة، وتسهيلًا لحركة المرور.



لذلك، طالبت المواطنين بأخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتها، وبلافتات السّير منعًا للإزدحام.