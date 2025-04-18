صفا: الحديث عن نزع السلاح ليس سوى هوبرة

أكد رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في حديث اذاعي، أن البحث في سلاح حزب الله عبر استراتيجية دفاعية لحماية لبنان لا ينطلق الا بعد الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة واطلاق الاسرى ووقف الاعتداءات، لافتا الى أن الحديث عن نزع السلاح ليس سوى هوبرة.