قبلان: نريد حكومة تعمل على أرض الواقع لا بالطائرة

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "قيمة لبنان بأساسه الميثاقي، وبتعدد أطيافه، وبثقافة أديانه التي تصرّ على الوحدة والتضامن والشراكة الوطنية، فالعيش المشترك ضرورة وجود للبنان؛ ووضعُ البلد ووجهتُه، وإلى أين، وكيف، يمرّ بالحكومة وقراراتها".



واعتبر في خطبة الجمعة، أنه "يمكن للحكومة أن تضعنا في قلب السلم الأهلي أو بقلب حرب أهلية، فهي الآن المفصل الرئيسي لوضعية البلد، وقراراتها ذات أهمية بالغة في هذه الفترة المصيرية، والخطأ في أي قرار قد يضع البلد في المجهول"، قائلا: "الحكومة مطالبة، مع واقع البلد الصعب والمعقّد، بتأكيد وطنيتها، ولكن للأسف كما نرى أن الجنوب والضاحية والبقاع رغم ركام أخطر حرب ليسوا من أولويات الحكومة، مع أن الجنوب سلّف الدولة وجودها وبقاءها وشرعيتها، منذ أن طهّرها من الاحتلال الإسرائيلي الذي غزا لبنان عام 1982".



وأضاف: "إذا أخذنا الجنوب والبقاع والضاحية كمعيار لإهمال الدولة فهذا يعني أن أكثر من نصف لبنان خارج من حسابات الحكومة. وهنا الكوارث، لأن الأولويات الوطنية في مكان، وأولويات الحكومة في مكان آخر، والأخطر استحضار بعض الملفات التي لا تتعلق بالقضايا الهيكلية للبلد كأساس لقضايا الحكومة، بعيداً عما يحتاجه الوطن والمواطن وقضايا الاقتصاد والمال والعيش المشترك، مع أن البلد يقبع تحت إرهاب صهيوني وقتل واغتيال وغارات وعربدة لا نهاية لها خصوصا جنوب النهر، وسط دولة مشلولة وضعيفة".



وأشار الى أن "كل شيء يحتاج إلى نقاش، ولكن الحلّ بدولة قوية لا ضعيفة، دولة عادلة، المواطنون فيها سواسية، دولة بحجم وطن، لا دولة بحجم زواريب، ودولة مهمّات وطنية لا مهمّات خارجية"، لافتا الى أن "واجب الدولة القيام بمسؤولياتها الكاملة خصوصا جنوب النهر، لأن المواطن الجنوبي اليوم يعاني من القتل والإرهاب والغارات وتدمير البيوت والأرزاق وتجريف الأراضي والمنع من السكن والزرع، خصوصا في بلدات الحافة الأمامية وبطريقة صارخة ووقحة".



وشدد على أن "الحكومة مطالبة بالقيام بواجباتها بكل ما تعنيه السيادة من ضرورة ردع للعربدة الإسرائيلية وإرهابها، لا السكوت ولا الضعف ولا تبديل الأولويات الأساسية ولا الاختباء وراء قضية السلاح، لأن هذا فشل وسقوط وخصومة مع شعبها"، مشيرا الى أن التهرّب من المسؤولية الوطنية يسقط شرعية السلطة والحكومة.



وأكد أن "الحكومة مطالبة بإثبات قوّتها الاجتماعية وحضورها الصحي والمعيشي والتربوي؛ فدولة بلا مرفق عام لا قيمة لها، خصوصا مع وجود بنية تحتية للبلد مرهقة، ومع كوارث اجتماعية تأكل لبنان، ومع وجود الهجرة التصاعدية ومع انحدار في فرص العمل"، قائلا: "نريد حكومة تعمل على أرض الواقع لا بالطائرة".