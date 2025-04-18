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جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي على الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف

أخبار لبنان
2025-04-18 | 09:27
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جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي على الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف
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جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي على الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف

نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول اصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر. 

وقد أبلغ بري جابر بأنه سيدعو في خلال أيام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وأن دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة الهيئة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وكان جابر تشاور مع الرئيس بري قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والاجراءات الاصلاحية المالية والنقدية التي قام بها لبنان، برنامج حافل باللقاءات على مدى الأسبوع المقبل، مع مسؤولين كبار في مصارف وصناديق دولية، ومع هيئات وتجمعات عاملة مع صندوق النقد وأخرى من مسؤولين فاعلين، ومع تجمع من هيئات متحدرة من أصل لبناني ولقاء جامع في السفارة اللبنانية في واشنطن.

وأشار الوزير جابر الى أن محور اللقاءات تتركز الى جانب مرحلة التحضير للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتسريعها، البحث بكل ما يرتبط بالاصلاح النقدي ومحفظة القروض الميسرة وتنفيذها، والتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشروع اعادة الاعمار.

أخبار لبنان

ياسين جابر

بري

المصارف

واشنطن

صندوق النقد الدولي

البنك الدولي

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