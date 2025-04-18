أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الجمعة تبنيهم هجمات على إسرائيل وحاملتي طائرات أميركيتين، متوعدين بـ"مزيد من عمليات التصدي والاستهداف"، غداة هجوم أميركي على ميناء نفطي هو الأكثر دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة أثناء تظاهرة في صنعاء إنهم "نفذوا عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي"، كما نفذوا "عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربيِ وذلك بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".كما توعد سريع بـ"المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة" رغم استمرار الغارات الأميركية القاتلة.