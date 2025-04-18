ميناسيان: حان الوقت لخدمة الوطن العزيز

ترأس البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رتبة جناز المسيح في كنيسة المخلص برج حمود بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة وجموع غفيرة من المؤمنين.



وبعد الإنجيل المقدس، ألقى البطريرك ميناسيان عظة، قال فيها: "حان الوقت للرجوع إلى ضمائرنا والعمل الدؤوب في ظل فادينا الحبيب يسوع المسيح. نعم، لقد حان الوقت لخدمة الوطن العزيز، وطننا لبنان الذي عانى ولا يزال يعاني عذاب الصليب، أن نفرج عنه كل هذه الآلام ونعطيه حقه".