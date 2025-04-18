وزير العمل يضع منظمة العمل العربية في صورة الأوضاع بعد العدوان الإسرائيلي

وصل وزير العمل الدكتور محمد حيدر إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي، حيث كان في استقباله مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور فايز علي المطيري.



وخلال لقاء عقد فور وصوله، أطلع حيدر المطيري على آخر المستجدات في لبنان، لا سيما التحديات التي يواجهها قطاع العمل والعمال في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير. كما عرض تفاصيل الخطة التي تعتمدها وزارة العمل، والتي تشمل المكننة والتحول الرقمي، تنظيم العمالة الأجنبية، تعزيز فرص العمل، والتدريب المهني المعجّل.



وطلب حيدر دعم منظمة العمل العربية في تنفيذ هذه الخطة الطموحة، بما يساهم في إعادة النهوض بسوق العمل اللبناني وتطويره.



من جهته، رحب المطيري بحيدر، مشيدًا بدور لبنان ومكانته في العمل العربي المشترك، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم كل ما يلزم من دعم، وخصوصًا في مجالي المكننة والتدريب المهني. وقد أعطى تعليماته الفورية لفريق العمل في المنظمة للبدء بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية في هذا الإطار.



وفي خطوة تعبر عن تقدير المنظمة للبنان وتضحيات شعبه، وضع المدير العام مكتبه الخاص بتصرف الوزير حيدر لإجراء لقاءاته الجانبية مع نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في المؤتمر، في بادرة تحمل أبعادًا رمزية وتضامنية تعكس تقديرًا عاليًا للدور اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.