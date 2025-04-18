قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"

أكد الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "البعض قال إن سلاح المقاومة عائق لبناء الدولة وعليها أن تنزعه بالقوة إن لم يسلمه المقاومون، ونزع السلاح بالقوة يعني تقديم خدمة للعدو، وهذه فتنة لن تحصل".وقال: "سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح كما واجهنا اسرائيل، فلن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأن حزب الله والمقاومة واحد. فكرة ‏نزع السلاح يجب أن تزال من القاموس. لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة، هذا السلاح هو دعامة ‏للمقاومة. هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا. هذا السلاح هو الذي حرر وطننا وحمى سيادته. ‏هذا السلاح هو الذي حملته دماء الشهداء والجرحى والأسرى، وقاتلوا من أجل أن يكون الوطن عزيزًا وكريمًا. ‏سنواجه من يعتدي على المقاومة، ومن يعمل من أجل نزع السلاح - بحسب التعابير التي يستخدمونها - كما ‏واجهنا إسرائيل، سواء كانت إسرائيل أم أميركا أم أي أذناب لهما".واشار الى أن "اتفاق وقف اطلاق النار هو حصرًا في منطقة جنوب الليطاني"، قائلًا: "حزب الله التزم، والدولة اللبنانية التزمت، وإسرائيل لم تلتزم. هذا أمام العالم، لكن ‏إسرائيل تقول لا، هي ملتزمة بالاتفاق، لكنها تحاول أن تعالج الخروقات من الطرف الآخر. هذا حديث لا معنى ‏له، لا طَعم له، لا نتيجة له. على كل حال، كل الدنيا ترى وتعرف أن حزب الله نفذ الاتفاق بالكامل، والدولة ‏اللبنانية تستطيع أن تقف أمام العالم وتقول: نحن التزمنا بتنفيذ الاتفاق بالكامل، لكن إسرائيل لم تلتزم، كل ‏فصائل المقاومة التزمت، لكن إسرائيل لم تلتزم. هذا العدوان مستمر".وأوضح أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي احتل الأرض وبدأ يعتدي ويتوسع ويعمل على إيذاء المواطنين ‏تمهيدًا للسيطرة على الواقع، وعلى الوضع، وعلى الأرض في لبنان. هذا الاحتلال يواجه من قبل الجيش ‏والشعب والمقاومة، وبكل الوسائل المتاحة. ظروفنا في لبنان لم تسمح بأن يكون لنا جيش يتمكن من الدفاع عن ‏الأرض، فكان لا بد من المقاومة التي تساند وتساعد هذا الجيش، وتكون مقدمة لتأطير الوضع الشعبي في ‏مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".‏ولفت إلى أنه "في حال عدم قدرة الدولة اللبنانية على أن تقوم بنفسها بحماية الأراضي ‏والمواطنين، حزب الله يؤمن بالمقاومة باعتبارين:‏الاعتبار الأول، اعتبار إيماني، أننا يجب أن نحرر الأرض، والأرض التي تمتد إلى فلسطين المحتلة، لأن هذا ‏الاحتلال هو عدوان وظلم علينا وعلى إخواننا وأشقائنا، ويجب أن نواجه هذا العدوان، وأن نحرر الأرض.‏ والاعتبار الثاني، اعتبار وطني، أن أرضنا محتلة، وأيضًا هذه الأرض المحتلة هي جزء ‏لا يتجزأ من الاحتلال الموجود في فلسطين المحتلة. يعني إسرائيل توسعية، وهي لا تكتفي هناك بفلسطين ‏المحتلة، وتريد أن تأخذ لبنان أيضًا".‏ورأى أن "الاتفاق الذي حصل حول وقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر، هو ‏نتيجة صمود المقاومة. لو لم تصمد المقاومة، لما كان الاتفاق. ولو لم تصمد المقاومة، لاستمرت إسرائيل في ‏عدوانها لتحقق أهدافها. ولكن هذا الصمود المقاوم أوجد هذا الردع الذي أدى إلى هذه النتيجة".واشار الى اننا "اليوم في مرحلة الدبلوماسية، نعطي الدبلوماسية فرصتها، هذه الفرصة ليست مفتوحة".