الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"

أخبار لبنان
2025-04-18 | 15:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح &quot;حزب الله&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"

أكد  الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "البعض قال إن سلاح المقاومة عائق لبناء الدولة وعليها أن تنزعه بالقوة إن لم يسلمه المقاومون، ونزع السلاح بالقوة يعني تقديم خدمة للعدو، وهذه فتنة لن تحصل".

وقال: "سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح كما واجهنا اسرائيل، فلن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأن حزب الله والمقاومة واحد. فكرة ‏نزع السلاح يجب أن تزال من القاموس. لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة، هذا السلاح هو دعامة ‏للمقاومة. هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا. هذا السلاح هو الذي حرر وطننا وحمى سيادته. ‏هذا السلاح هو الذي حملته دماء الشهداء والجرحى والأسرى، وقاتلوا من أجل أن يكون الوطن عزيزًا وكريمًا. ‏سنواجه من يعتدي على المقاومة، ومن يعمل من أجل نزع السلاح - بحسب التعابير التي يستخدمونها - كما ‏واجهنا إسرائيل، سواء كانت إسرائيل أم أميركا أم أي أذناب لهما".

واشار الى أن "اتفاق وقف اطلاق النار هو حصرًا في منطقة جنوب الليطاني"، قائلًا: "حزب الله التزم، والدولة اللبنانية التزمت، وإسرائيل لم تلتزم. هذا أمام العالم، لكن ‏إسرائيل تقول لا، هي ملتزمة بالاتفاق، لكنها تحاول أن تعالج الخروقات من الطرف الآخر. هذا حديث لا معنى ‏له، لا طَعم له، لا نتيجة له. على كل حال، كل الدنيا ترى وتعرف أن حزب الله نفذ الاتفاق بالكامل، والدولة ‏اللبنانية تستطيع أن تقف أمام العالم وتقول: نحن التزمنا بتنفيذ الاتفاق بالكامل، لكن إسرائيل لم تلتزم، كل ‏فصائل المقاومة التزمت، لكن إسرائيل لم تلتزم. هذا العدوان مستمر".

وأوضح أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي احتل الأرض وبدأ يعتدي ويتوسع ويعمل على إيذاء المواطنين ‏تمهيدًا للسيطرة على الواقع، وعلى الوضع، وعلى الأرض في لبنان. هذا الاحتلال يواجه من قبل الجيش ‏والشعب والمقاومة، وبكل الوسائل المتاحة. ظروفنا في لبنان لم تسمح بأن يكون لنا جيش يتمكن من الدفاع عن ‏الأرض، فكان لا بد من المقاومة التي تساند وتساعد هذا الجيش، وتكون مقدمة لتأطير الوضع الشعبي في ‏مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".‏

ولفت إلى أنه "في حال عدم قدرة الدولة اللبنانية على أن تقوم بنفسها بحماية الأراضي ‏والمواطنين، حزب الله يؤمن بالمقاومة باعتبارين:‏
الاعتبار الأول، اعتبار إيماني، أننا يجب أن نحرر الأرض، والأرض التي تمتد إلى فلسطين المحتلة، لأن هذا ‏الاحتلال هو عدوان وظلم علينا وعلى إخواننا وأشقائنا، ويجب أن نواجه هذا العدوان، وأن نحرر الأرض.‏ والاعتبار الثاني، اعتبار وطني، أن أرضنا محتلة، وأيضًا هذه الأرض المحتلة هي جزء ‏لا يتجزأ من الاحتلال الموجود في فلسطين المحتلة. يعني إسرائيل توسعية، وهي لا تكتفي هناك بفلسطين ‏المحتلة، وتريد أن تأخذ لبنان أيضًا".‏

ورأى أن "الاتفاق الذي حصل حول وقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر، هو ‏نتيجة صمود المقاومة. لو لم تصمد المقاومة، لما كان الاتفاق. ولو لم تصمد المقاومة، لاستمرت إسرائيل في ‏عدوانها لتحقق أهدافها. ولكن هذا الصمود المقاوم أوجد هذا الردع الذي أدى إلى هذه النتيجة".

واشار الى اننا "اليوم في مرحلة الدبلوماسية، نعطي الدبلوماسية فرصتها، هذه الفرصة ليست مفتوحة".

 

أخبار لبنان

"حزب

الله"

LBCI التالي
وزير الزراعة يستقبل وفودًا نيابية ودبلوماسية... وتأكيد أهمية التعاون من أجل الإنماء الزراعي
توقيف شخصَين وضبط كميّة من المواد المخدّرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-04-04

الجميل لـ "جدل": على الحكومة أن تضع استراتيجية لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-02

معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار دولية
2025-02-16

وزير الخارجية الأميركي: على الدولة اللبنانية أن تقوم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله

LBCI
صحف اليوم
2025-04-07

جرادي لـ"الأنباء" الكويتية: نزع سلاح "حزب الله" يتطلب دقة وتعقلاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:28

الراعي: الحاجة ملحّة إلى ورشة إصلاح تربويّ تنطلق من حرّيّة التعليم التي يكفلها الدستور اللبنانيّ

LBCI
حال الطقس
01:49

طقس ربيعيّ دافئ ومستقر

LBCI
أخبار لبنان
01:17

كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-16

المجلس الدستوري أبطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية المطعون فيه من نواب "التيار"

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-20

تعميم للحلبي يقضي بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية

LBCI
فنّ
2025-04-16

لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-22

في وداع الاستثنائية هدى شديد... البروفيسور ناجي الصغير: الناس كلها بتحبها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الموقف الإسرائيلي من آخر تصريحات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

نتنياهو يريد تنفيذ الهجوم على إيران خلال فترة قصيرة... وجهاز الأمن يدرس خطة لهجوم جوي واسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

في روما... أمنية لإيران وأميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد بيان الحريري... المناصفة في بيروت بخطر كبير والمرشحون مشتتون

LBCI
أخبار دولية
13:42

في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إجراءات للجيش اللبناني بين مخيم البداوي ومحيطه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

كنائس لبنان أحيت يوم الجمعة العظيمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:26

ضبط 12 طناً من المانغا المهرّبة من اليمن إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:14

الجيش: ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج عيحا مرج التوت - راشيا وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد - البقاع

LBCI
منوعات
09:13

في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة

LBCI
أخبار دولية
09:12

بالصور - عروض عسكرية في إيران لمناسبة يوم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
01:17

كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة

LBCI
أخبار لبنان
15:20

قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في حارة حريك ولم تعد

LBCI
أخبار دولية
07:48

السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل يصلي في القدس وينقل "رسالة سلام" من ترامب (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More