فريد البستاني: النافعة تابع… 127 ضحية على الطرقات اللبنانية في الفصل الأوّل من السنة

أوضح النائب فريد البستاني أنّ مشكلة النافعة ليست محصورة في تسجيل السيارات والحصول على رخص القيادة، انما هي مشكلة تعني السلامة العامة لكل اللبنانيين.

ولفت، في منشور على اكس، إلى وجود أكثر من مليوني سيارة و باص وشاحنة تسير على الطرقات اللبنانية من دون اي فحص ميكانيكيّ.

وقال: “فمئات الحوادث تحصل كل سنة تؤدي إلى آلاف الضحايا بين قتيل وجريح وكأننا في حرب طاحنة بين مركبات فاقدة لكل معايير السلامة”.

وأكّد أنّ حالة مراكز المعاينة الميكانيكية مزرية ومهجورة.

خطة اعادة تفعيل النافعة ومعالجة مشكلاتها يجب ان تتضمّن اعادة تشغيل مراكز المعاينة وفق آليات عصرية فتقوم بواجباتها لحماية الناس في سياراتهم والطلاب في باصات المدارس وحركة التنقّل التي تنقطع كلما تعطلت شاحنة مترهّلة على طريق عام.

وأوضح البستاني أنّ

وقال: “النافعة تابع… سيري فعين الله ترعاك… 127 ضحية على الطرقات اللبنانية في الفصل الأوّل من السنة”.