وزارة الزراعة تنهي ملف تلوّث مياه الري الزراعية في بعلبك: المعالجة اكتملت والتزام بالشروط البيئية

في متابعة سريعة لمشاهد تلوّث مياه الري الزراعية التي تم عرضها أخيراً في منطقة البساتين – بعلبك، أعلنت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، أنها أنهت معالجة هذا الملف بشكل نهائي، وذلك بالتعاون مع بلدية بعلبك ووزارة الصحة.وقد قامت الفرق الفنية المختصة بالكشف على المنطقة والمسالخ الواقعة ضمن نطاقها، حيث تبيّن أن مسلخ بلدية بعلبك ليس مصدر التلوّث، بل تم تحديد مصدر خارجي آخر جرى التعامل معه فوراً ومعالجة أسبابه بشكل جذري.وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة وبلدية بعلبك أهمية الالتزام بالشروط الفنية والصحية الصارمة في إدارة وتشغيل المسالخ، ولاسيما ما يضمن عدم تكرار التلوّث ويؤمّن حماية مصادر المياه.كما تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية لمراقبة مياه الري في المنطقة والتأكد من سلامتها، ما أعاد الوضع إلى طبيعته وأمّن بيئة زراعية نظيفة وآمنة.وجددت وزارة الزراعة التزامها بمراقبة أي تجاوزات بيئية والعمل على معالجتها فوراً، حرصاً على صحة المواطنين وسلامة الموارد الزراعية والمائية في جميع المناطق اللبنانية، كما حذرت من استعمال المياه الملوثة في ري المحاصيل الزراعية لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.