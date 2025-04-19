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التربية تنفي الأخبار والشائعات المتداولة... وتوضح
أخبار لبنان
2025-04-19 | 13:14
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التربية تنفي الأخبار والشائعات المتداولة... وتوضح
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أنه "يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار وشائعات في مواضيع مختلفة اهمها قضية دفع المستحقات والمساعدات الاجتماعية للكادر التربوي".
وأوضح المكتب في بيان، أن كل ما لا يصدر عن وزارة التربية عبر موقعها الرسمي هو غير دقيق.
ولفت الى أنه بالاضافة الى ذلك، يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزارة بصدد اعداد مرسوم لدفع انتاجية في خلال فصل الصيف، مؤكدا أن هذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلا.
وقال إن "الوزارة من خلال المرسوم ١٨٩ الذي صدر مؤخراً قد ضاعفت اجر الساعة للمتعاقدين بـ٢٢ ضعفا بما تجاوز ما كان المطلوب ١١ عشر ضعفا. وبالتالي تم احتساب ما كان يسمى ببدل انتاجية ضمن أجر الساعة وبالتالي فان ما تقاضاه المتعاقدون في العام الماضي بموافقة مجلس الوزراء رقم ١٨/٢٠٢٤ لمرة واحدة قد تم احتسابه ضمن زيادة اجر الساعة وسيتم قبضه بناء على المرسوم الجديد".
ولفت الى ان وزارة التربية تعتمد الشفافية الكاملة بالدفع وتخضع للمراقبة، وان الاموال المرصودة بموازنة العام الحالي ٢٠٢٥ هي كانت لمدفوعات بقيمة ٣٠٠$، مشيرا الى أن الوزارة هي من بادرت وتبادر إلى تصحيح اوضاع المعلمين من خلال الدفع باتجاه وضع الزيادات المؤقتة في صلب الراتب، وأنها في ذلك على تنسيق تام مع وزارة المال.
ودعت الوزارة الجميع الى توخي الدقة في تناقل الاخبار والاخذ بالمعلومات المنشورة عبر الموقع الرسمي والمكتب الاعلامي للوزارة حصرا.
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