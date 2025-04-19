المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي يبارك لكريمة الرئيس عون بمولوديها الجديدين

صدر عن المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي البيان التالي:



رزقت الدكتورة نور عون الأشقر، كريمة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بمولودين تؤأم ذكر وأنثى.



تمّت الولادة في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، على يد رئيس قسم الجراحة النسائية والتوليد الدكتور إيلي صنيفر ورئيس قسم الاطفال وحديثي الولادة الدكتور روني الصياد.



نبارك للدكتورة نور عون وزوجها السيد الياس الأشقر، ولفخامة الرئيس والسيدة الأولى ولعائلتي عون وأشقر. ونتمنى للمولودين الجديدين حياة مليئة بالصحة والسعادة.