الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيدين في محيط راشيا الفخار

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة في الدفاع المدني، من انتشال أشلاء شهيدين في محيط بلدة راشيا الفخار – قضاء حاصبيا، نتيجة العدوان الإسرائيلي السابق على لبنان.



ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى أنه تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجري الفحوصات المخبرية اللازمة، ولاسيما تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين وفقاً للأصول المعتمدة.



وأكدت المديرية استمرارها في "تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في المناطق المتضررة، بكل تفانٍ وإخلاص، في سبيل الكشف عن مصير جميع المفقودين".