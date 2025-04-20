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الزراعة: انتهاء ملف تلوّث مياه الري الزراعية في بعلبك واكتمال المعالجة
أخبار لبنان
2025-04-20 | 02:31
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الزراعة: انتهاء ملف تلوّث مياه الري الزراعية في بعلبك واكتمال المعالجة
أعلنت وزارة الزراعة مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، أنها أنهت معالجة ملف تلوّث مياه الري الزراعية التي تم عرضها في منطقة البساتين – بعلبك، بشكل نهائي، بالتعاون مع بلدية بعلبك ووزارة الصحة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة ان "الفرق الفنية المختصة كشفت على المنطقة والمسالخ الواقعة ضمن نطاقها، حيث تبيّن أن مسلخ بلدية بعلبك ليس مصدر التلوّث، بل تم تحديد مصدر خارجي آخر جرى التعامل معه فوراً ومعالجة أسبابه بشكل جذري.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة وبلدية بعلبك أهمية الالتزام بالشروط الفنية والصحية الصارمة في إدارة وتشغيل المسالخ، لا سيما ما يضمن عدم تكرار التلوّث ويؤمّن حماية مصادر المياه.
كما تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية لمراقبة مياه الري في المنطقة والتأكد من سلامتها، ما أعاد الوضع إلى طبيعته وأمّن بيئة زراعية نظيفة وآمنة.
وتجدد وزارة الزراعة التزامها بمراقبة أي تجاوزات بيئية والعمل على معالجتها فوراً، حرصاً على صحة المواطنين وسلامة الموارد الزراعية والمائية في جميع المناطق اللبنانية، كما تحذر من استعمال المياه الملوثة في ري المحاصيل الزراعية لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة وسلامة الغذاء".
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