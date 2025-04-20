الرئيس عون من بكركي: قطار قيامة لبنان انطلق..وحصر السلاح تحدثت عنه في خطاب القسم والقرار اتُخذ

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في موضوع سلاح "حزب الله" أن "اي موضوع خلافي لا يقارب على الاعلام ووسائل التواصل، بل من خلال التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة، ولديّ قناعة ان اللبنانيين لا يريدون الحرب، والقوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".



وقال: "فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لانه موضوع اساسي للحفاظ على السلم الاهلي، وساتحمله بالتعاون مع الحكومة. اي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب الا بمنطق تصالحي، وحصر السلاح تحدثت عنه في خطاب القسم، والقرار اتخذ، وسننفذه ولكن الظروف تحدّد كيفية التنفيذ".



وحول خطاب القسم لجهة محاربة الفساد، قال: "اهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار قيامة لبنان".