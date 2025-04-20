سلام نوّه بعمل الجيش في الجنوب: السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط

نوه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بـ"العمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش في الجنوب وخصوصاً مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بهذه العملية".



كما نوه بـ"عمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية"، وأهاب بها "مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب".



وفي هذا السياق، أكد سلام أن "العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، هو تأكيد أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة امتلاك السلاح".



