الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام نوّه بعمل الجيش في الجنوب: السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط

أخبار لبنان
2025-04-20 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام نوّه بعمل الجيش في الجنوب: السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام نوّه بعمل الجيش في الجنوب: السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط

 نوه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بـ"العمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش في الجنوب وخصوصاً مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بهذه العملية".

كما نوه بـ"عمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية"، وأهاب بها "مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب".

وفي هذا السياق، أكد سلام أن "العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، هو تأكيد أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة امتلاك السلاح".

 

أخبار لبنان

الجيش

الجنوب:

السلاح

وقرار

الحرب

والسلم

الدولة

LBCI التالي
التطورات الميدانية في الجنوب فرضت نفسها على الساحة اللبنانية
عودة في خدمة الهجمة وقداس الفصح: بلدنا على مفترق طرق...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-24

لقاء سيدة الجبل: تمويل أي إعمار لن يأتي دون حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-13

سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-05

فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:15

عناصر من الجيش السوريّ في بلدة حوش السيد علي… ضرب وإهانة

LBCI
أخبار لبنان
10:03

أدرعي: قضينا على نائب قائد الوحدة 4400 في الحزب حسين علي نصر

LBCI
أمن وقضاء
09:16

تعميم صورة مفقود غادر منزل ذويه في السّعديّات ولم يَعُد

LBCI
أخبار لبنان
08:58

عبد الساتر: مدعوون إلى أن لا نصمت أو نبرر الإبادات الجماعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:31

المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي يبارك لكريمة الرئيس عون بمولوديها الجديدين

LBCI
آخر الأخبار
09:37

القسام: استهدفنا موقعًا مستحدثًا لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف أر بي جي وأمطرناه بعدد من قذائف الهاون

LBCI
أخبار لبنان
06:18

البطريرك ميناسيان في قداس القيامة: لنعد إلى ضمائرنا ونبارك وطننا رغم الجراح

LBCI
أخبار دولية
06:38

البابا يندد بالوضع الإنساني "المأساوي" في قطاع غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:00

التطورات الميدانية في الجنوب فرضت نفسها على الساحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
06:26

عودة في خدمة الهجمة وقداس الفصح: بلدنا على مفترق طرق...

LBCI
آخر الأخبار
04:48

عز الدين: المقاومة هي المرتكز الأساسي في أي استراتيجية دفاعية وطنية

LBCI
أخبار لبنان
04:42

الراعي في قداس الفصح: أي سلاح خارج إطار الدولة من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر

LBCI
أخبار دولية
03:40

زيلينسكي: الهجمات الروسية مستمرة رغم هدنة الفصح

LBCI
أخبار لبنان
03:28

الرئيس عون من بكركي: قطار قيامة لبنان انطلق..وحصر السلاح تحدثت عنه في خطاب القسم والقرار اتُخذ

LBCI
رياضة
13:50

مهرجان Game on ينطلق اليوم في الفوروم دو بيروت... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

Takreem America في واشنطن: الاحتفاء بالتفوق العربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:31

المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي يبارك لكريمة الرئيس عون بمولوديها الجديدين

LBCI
أمن وقضاء
05:23

بعد معلومات عن التحضير لعملية جديدة..الجيش يضبط صواريخ ومنصات إطلاق

LBCI
خبر عاجل
07:35

سقوط 4 شهداء جراء انفجار ذخائر كانت منقولة في آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة-بريقع من دون أن يحسم سبب الانفجار حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
03:28

الرئيس عون من بكركي: قطار قيامة لبنان انطلق..وحصر السلاح تحدثت عنه في خطاب القسم والقرار اتُخذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

نعيم قاسم يرفع السقف… وأورتاغوس تردّ بتثاؤب

LBCI
خبر عاجل
02:57

الرئيس عون من بكركي عن موضوع سلاح "حزب الله": أيّ موضوع خلافيّ لا يُقارب على الاعلام انما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة وعندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتُخذ

LBCI
حال الطقس
02:44

طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة

LBCI
خبر عاجل
05:42

الصّحة: الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More