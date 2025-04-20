عبد الساتر: مدعوون إلى أن لا نصمت أو نبرر الإبادات الجماعية

احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر بقداس القيامة في كاتدرائيّة مار جرجس - بيروت،

وقال، في عظته: “لطالما كانت الأفكار الثّابتة والأحكام المسبقة وكذلك الامتناع عن ملاقاة الآخر والحوار معه سببًا لأخطاء جسيمة يرتكبها الإنسان تجاه ربّه وتجاه أخيه الانسان”.

وشدّد على أنّ المسيحيين، في هذا الشرق، لا يستطيعون أن ينسبوا ذاتهم إلى الربّ القائم من الموت، وهم لا يقبلون رؤية ما هو حسنٌ في الآخرين وهم يرون في الآخر المختلف عدوًا تاريخيًّا ويرفضون التلاقي".

ودعا إلى الالتزام أكثر بالحوار بين الأديان من دون الوقوع في الجدالات العقيمة وإلى الصلاة على نيّة شعوب المِنطقة وإلى عيش المسامحة.

وقال: “نحن في هذا الشرق لنعمل من أجل السلام ولنطالب في تحقيق العدالة، في مسألة انفجار بيروت مثلًا ولا يحق لنا أن نصمت أو نبرِّر الإبادات الجماعيّة والتجويع والتعدّي على الأطفال والنساء، ولا تهديم البيئة من أجل مكسب رخيص".