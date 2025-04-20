الجيش: استشهاد ضابط وعسكريين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر في بريقع - النبطية

استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية، وفق ما أعلنت قيادة الجيش.
تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون
- من مواليد ١٩٩٢/٢/٢٢ عكار العتيقة – عكار.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من ٢٠١٣/١/٢١، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارًا من ٢٠٢٤/١١/١.
- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل دون أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد
- من مواليد ١٩٨٧/٤/١٩ حزرتا - زحلة.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من ٢٠٠٨/١٠/٢٧.
- متأهل وله ٣ أولاد.
الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا
- من مواليد ١٩٩١/١٠/٨ بلاط – مرجعيون.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٠١٤/٩/١٣.
- عازب.
بتاریخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم… pic.twitter.com/HaIhwtNUeH
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 20, 2025
بتاریخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم… pic.twitter.com/HaIhwtNUeH