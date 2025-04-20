الجيش: استشهاد ضابط وعسكريين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر في بريقع - النبطية

استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية، وفق ما أعلنت قيادة الجيش.

تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون

- من مواليد ١٩٩٢/٢/٢٢ عكار العتيقة – عكار.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من ٢٠١٣/١/٢١، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارًا من ٢٠٢٤/١١/١.

- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل دون أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد

- من مواليد ١٩٨٧/٤/١٩ حزرتا - زحلة.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من ٢٠٠٨/١٠/٢٧.

- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ٣ أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا

- من مواليد ١٩٩١/١٠/٨ بلاط – مرجعيون.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٠١٤/٩/١٣.

- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)