أدرعي: هاجمنا عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من الحزب الله في النبطية

هاجم الجيش الإسرائيليّ النبطية جنوب لبنان، عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من “حزب الله”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وقال: “كما هاجمت طائرات سلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة حولا في جنوب لبنان وقضت على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة”.

وأضاف: “نشاطات “حزب الله” تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل وتهديدًا تجاه إسرائيل ومواطنيها”.