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بكركي: البطريرك الراعي خضع لعمليّة تكللت بالنجاح

أخبار لبنان
2025-04-20 | 15:31
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بكركي: البطريرك الراعي خضع لعمليّة تكللت بالنجاح
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بكركي: البطريرك الراعي خضع لعمليّة تكللت بالنجاح

تعرض البطريرك المارونيّ الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاحتفال بالذبيحة الالهية، في مناسبة عيد القيامة المبارك، لكسر في الورك اثر تعثره بثوبه في خلال صعوده الى المذبح، وفق مكتب الإعلام في الكرسي البطريركيّ – بكركي.

      

وأوضح المكتب أنّه في ختام القداس تم نقله إلى مستشفى اوتيل ديو الجامعي حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

 

وقال: "البطريرك الراعي اذ يشكر إدارة المستشفى والطاقم الطبي على اهتمامهم، والمؤمنين والمحبين الذين رفعوا الصلوات على نيته، وحضروا واتصلوا للاطمئنان عليه، يسأل الله أن يمنحهم جميعا ويمنح لبنان السلام والراحة والخلاص من الأوجاع، ويغدق عليهم نعمه المباركة".

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